Sexton'ın, Cavs'de "uzun süre kalacağına dair" bir beklenti var

Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton'ın, Cavaliers'ta "uzun süre kalacağına dair" bir izlenim olduğu iddia edildi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre, Sexton uzatma kontratı için uygun hale geldiği için bu sezonda olası bir takas adayı olarak adı geçmiş olsa da, kendisine yakın kaynaklar onun Cavaliers'ın "uzun vadeli planlarının bir parçası olduğu" izlenimine sahipler.



Üçüncü NBA sezonunda 24.3 sayı ve 4.4 asist ortalamaları tutturmuş olan Sexton'ın menajeri Austin Brown, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'in çaylak seviyesindeki maksimum kontratını Jazz ile görüşen kişiydi.



Cavaliers, Sexton ile uzatmayı kabul edemezse, 2022'de sınırlı bir serbest oyuncu olacak.



