"Sexton, Fox ve Murray'nin kontratının aynısını istedi" iddiası!

Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton'ın, Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox ve Denver Nuggets guardı Jamal Murray'nin aldığına benzer bir uzatma sözleşmesi talep ettiği iddia edildi.



Sexton, Cavaliers ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamaması nedeniyle bu sezon sonunda sınırlı bir serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.



Genç oyuncunun 100 milyon dolarlık bir kontrat aradığı düşünülse de, Cavs ekibinin şimdilik kendisine bu kadar para vermeye istekli olmadığı görüldü.



The Athletic'den Jason Lloyd, Sexton'ın başlangıçta Fox ve Murray'nin aldığına benzer bir kontrat almak istediğini şu şekilde belirtti:



"NBA'in çaylak kontrat uzatmaları için son tarih olan açılış gecesinden yaklaşık iki hafta önce, bana Cavs ve Collin Sexton'ın yılda 20-25 milyon dolarlık bir anlaşma yapma yolunda oldukları söylenmişti. Lakin son tarihten birkaç gün önce, daha fazla açıklama yapılmadan görüşmelerin bir 'engele takıldığı' belirtildi.



Sonuç olarak iki taraf da bir anlaşmaya varamadı. Özellikle Sexton'ın 2018 Draft sınıfının 1 milyar doları aşan uzatmalarla rekor kırmasından ötürü, artık aradaki ilişkiyi korumak oldukça önemli olacak. Bu organizasyonun Sexton'ı bu kadar uzun süredir nasıl konumlandırdığı göz önüne alındığında, böyle bir durumda bir anlaşma yapılmadığında, doğal olarak duygular da devreye giriyor. Geçmişte, Cavs'in Sexton'a yıllardır yanlış bir rol biçtiği konusunda konuşmuşluğum olmuştu.



Görüşmelerden haberdar olan bir kaynağa göre, Sexton'ın tarafı başlangıçta De'Aaron Fox ve Jamal Murray'nin aldığı gibi bir para talep etmişti. Her iki genç guard da maksimum kontratlar almıştı ve istatistikleri Sexton'ınkine yakın olsa da, Cavs böyle bir şey yapmakla hiç ilgilenmemişti."



Sexton bu sezon oynadığı yedi maçta 17.3 sayı, 2.9 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarına sahip.



