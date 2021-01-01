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Sexton: "Çok sevinmemek lazım, Nets ile Cuma yine oynuyoruz!"

Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton, dün gece Kevin Durant, James Harden ve Kyrie Irving'i ilk kez sahada süren Brooklyn Nets karşısındaki harika performansından sonra konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton, dün gece Kevin Durant, James Harden ve Kyrie Irving'i ilk kez sahada süren Brooklyn Nets karşısındaki harika performansından sonra konuştu.

Ayak bileği sakatlığı yüzünden 6 Ocak'tan beri forma giyemeyen Sexton, geri döndüğü dün gece Cavaliers'ın aldığı 147-135'lik galibiyette 42 sayı ile kariyer rekorunu kırarken, karşılaşmadaki ilk uzatmada Cleveland'ın son 5 sayısını ve ikinci uzatmada ise ilk 15 sayısını kaydetti.

LeBron James'in dışında son 20 sezonda Cavs formasıyla üst üste 20 sayı bulan tek oyuncu olan Sexton, maçtan sonra şu açıklamalarda bulundu:

"Sürekli pas yapıp birlikte oynadığımız sürece, gerçekten iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ve maç sonunda da bunu gördünüz.

İyi hissediyorum. Geri döndüğüme sevindim. Dürüst olmak gerekirse, benche tıkılıp maçları izlemek zordu. Ben yine arkadaşları desteklemeye ve yapmam gerekeni yapmaya devam ettim, ama sahada beraber savaşmak her zaman daha iyidir.

Bu gece aldığımız galibiyet, hepimiz tamamen sağlıklı olduğunda neler yapabileceğimizi gösterdi. Zorlu bir maçtı. Nets cidden çok iyi bir takım, ama biz de sonuna kadar savaştık. Lakin çok sevinmemek lazım; Cuma günü yine onlara karşı oynuyoruz."


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