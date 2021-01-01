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Sexton, Cavaliers ile sözleşme konusunda anlaşamadı!

Cleveland Cavaliers ve Collin Sexton'ın sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers ve Collin Sexton'ın sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamadığı bildirildi.

Çaylak sözleşmesinin son yılına girecek olan Sexton, 2022 yazında sınırlı bir serbest oyuncu olacak olsa da, Cavs ile yola devam etme konusunda olumlu hislerinin karşılıklı olduğu bildirildi.

Sexton, önceki sezon 24.3 sayı ortalamasıyla ile kariyer rekoruna ulaşmıştı.

Cleveland eğer Sexton'a bir kontrat teklifi sunarsa, önümüzdeki sezon kendisine teklif yapabilecek başka bir takımın verdiği rakamı karşılama hakkına sahip olacak.


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