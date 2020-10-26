Şevval Şahin kaç yaşında nereli? Şevval Şahin katıldığı programda ne dedi?

Güzellik kraliçesi Şevval Şahin gündemden düşmüyor ve onunla ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalardan Şevval Şahin kimdir kaç yaşında nereli bilgileri ortaya çıkmış durumda. Şevvval Şahin son olarak katıldığı programda yanıtlayamadığı sorular nedeniyle eleştirilmişti. Ünlü model Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin nereli, Şevval Şahin kaç yaşında detayları için haberimize göz atabilirsiniz.

26 Ekim 2020 08:59
Şevval Şahin kaç yaşında nereli? Şevval Şahin katıldığı programda ne dedi?
Sevval Şahin hakkında tüm bilgiler burada! Miss Turkey'de birinciliği kazanarak gündeme gelen Sevval Şahin bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu merakla araştırılıyor. Peki Sevval Şahin ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...
ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Halihazırda mankenlik yapan Sevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. Sevval Şahin Miss Turkey 2018'in 20 kişilik listesinde 1 numaralı yeri tutmaktadır.

ŞEVVAL ŞAHİN NERELİ, ŞEVVAL ŞAHİN HANGİ OKUL MEZUNU?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur.Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.



Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin'in İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Şu an ise Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birlikte hayat sürüyor.

Türkiye güzeli olan Şevval Şahin 1,82 boyundadır.

ŞEVVAL ŞAHİN ELEŞTİRİLER, KATILDIĞI PROGRAM SORGU SUAL İZLE

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