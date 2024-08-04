Þevval Ýlayda Tarhan ve ailesi konuþtu: 'Yusuf Dikeç ile birlikte tarihe geçtik'

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarý'nda 10 metre havalý tabanca karýþýk takým kategorisinde Yusuf Dikeç ile birlikte Türkiye'ye atýcýlýk tarihinde ilk gümüþ madalyasýný kazandýran milli atýcý Þevval Ýlayda Tarhan ile anne ve babasý, Demirören Haber Ajansý'ný (DHA) evinde misafir ederek önemli açýklamalarda bulundu.



Tarhan, olimpiyatlara giderken kendini madalya alacak kadar tecrübeli hissetmediðini fakat büyük tecrübelerle Türkiye'ye döndüðünü belirterek, "Yarýþlar esnasýnda çok sakindim. Herkesin kendi kafasýnda oluþturduðu olimpiyat diye büyüttüðü olimpiyatlarýn aslýnda normal müsabakalarýmýzdan çok da farklý olmadýðýný gördüm. Bizim için yarýþtýðýmýz sporcular ve yarýþma ortamlarýmýz aynýydý. Sadece aldýðýmýz madalyanýn deðeri anlamý deðiþiyor. Türkiye tarihinde böyle bir ilke imza atmýþ olmaktan, ilkleri baþarmýþ olmaktan dolayý çok mutluyum ve çok gururluyum. Yusuf aðabeyle birlikte de orada çok güzel bir uyum yakaladýk. Tabanca tarihimizde ilk defa finale kalan sporcu oldum. Bunlarýn sýrf büyük bir çoðunluðunu kendi rahatlýðýma ve o anda zihnimi dýþarýya karþý koruyabildiðime, kapatabildiðime borçlu olduðumu düþünüyorum. Arkamda bir sürü insanýn desteði, ailemin, sevdiðim arkadaþlarýmýn, dostlarýmýn ve antrenörlerimin destekleri de apayrý. Final kýsýmlarýnda sadece biraz heyecanlýydým ama yine de ona raðmen çok keyif ve çok güzel deneyimler elde ettim. Gençlik ve Spor Bakanýmýza, federasyonumuza ve antrenörlerimize verdikleri emeklerden dolayý teþekkür ediyorum" diye konuþtu.



'YUSUF DÝKEÇ'LE TARÝHE BÜYÜK BÝR ÝZ BIRAKTIK'



Cumhuriyet tarihinde atýcýlýk branþýnda milli atýcý Yusuf Dikeç ile büyük bir iz býraktýklarýný ifade eden Tarhan, "Çok þükür ki Türkiye tarihinde ilkleri yazan bir kadýn oldum. Bundan sonra da buna devam etmek istiyorum. Yusuf aðabey de cumhuriyet tarihimizde atýcýlýkta hep ilkleri yazan bir sporcu oldu. Ýkimiz de ayný kaderi ve düþünceleri paylaþýyoruz. Ýkimiz de buna önayak olmaktan dolayý çok mutluyuz. Ýlklere imza atarak tarihe adýmýzý yazdýrmaktan dolayý çok mutluyuz. Özellikle Mersin'de poligona ismimizin verilmesinden ve ismimizin bundan sonra sürekli anýlacak olmasýndan dolayý çok onurluyuz. Bundan sonrasý için de arkamýzdan geleceklere güzel bir yol açtýðýmýzý düþünüyorum. O karlý yolda biz onlara yol açtýk. Onlar kolay kolay yürüyebilsinler diye ve alttan yetiþen sporcular da arkamýzdan çok çalýþarak bizleri takip etsinler istiyoruz" þeklinde konuþtu.



Tarhan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarý'nda 10 metre havalý tabanca atýþlarýnda aldýðý pozisyonla birlikte dünyanýn gündemine oturan takým arkadaþý Yusuf Dikeç hakkýnda ise þöyle konuþtu;



"Yusuf aðabeyin atýþý esnasýndaki aldýðý pozisyon aramýzda espri konusu oldu. 'Emeðinin karþýlýðýný topluyorsun Yusuf aðabey, sakýn ortaðýn olarak beni unutma, biz seni biliyoruz ama insanlar seni bilmiyordu, artýk herkes seni tanýyor, fenomen oldun' þeklinde konuþmalar geçti aramýzda. Kendisiyle gurur duyuyorum. Ýsveçli sporcu Armand Duplantis Olimpiyat Oyunlarý'nda tarihi rekor kýrdý ve Yusuf aðabeyin ikonik pozunu verdi. Gençlik ve Spor Bakanýmýz da 'olimpiyat rekoru da kýrsan Yusuf abini örnek alýrsýn' þeklinde bir paylaþýmda bulundu. Yusuf aðabeyin þu anda dünyaya örnek oluþunu, sakinliðini, karakterini dünyaya gösterebildiðini görüyor olmak beni çok mutlu ediyor. Ýnsanlarýn da bunu fark edip atýcýlýðý tanýyýp onu taklit ediyor, onunla ilgili farklý espriler, farklý senaryolar ve çizimler yayýnlanýyor olmalarýndan dolayý da çok mutluyum. Bunlarý gördükçe biz de çok eðleniyoruz."



'ANNEM VE BABAMIN BÜYÜK DESTEÐÝNÝ GÖRDÜM'



Tarhan, spor yapmýþ ve spora ilgi duyan bir aileden geldiðini ifade ederek, "Annem zaten bu spora baþlamama önayak oldu. Babam yýllarca beni okuldan alýp geç saatlere kadar antrenmanlara götürdü ve kapýda bekledi. Birçok zamanda arabada uyuduðu oldu. Teyzem anneannem, babaannem, halalarým bütün akrabalarým beni destekledi. Birçoðu arkamdaydý ve bana inanýyorlardý. Üzüldüðüm, býrakmak için artýk dayanamadýðým zamanlarda da hep bana 'biz senin yanýndayýz, býrakmak istiyorsan da hiçbir þey senden önemli deðil, tabii ki de býrakabilirsin' dediler ama ben tabii ki sonuna kadar devam etmeyi tercih ettim" dedi.



VEYSEL TARHAN: 'GÝDEBÝLDÝÐÝN YERE KADAR GÝT' DEDÝM.



Ýlayda Tarhan'ýn babasý Veysel Tarhan, kendisinin de gençliðinde sporcu olma hayalinin olduðunu belirterek, "Ýmkanlar dahilinde hayalimi gerçekleþtiremedim ama Ýlayda'nýn kariyerinde elimden geldiði kadar arkasýnda durmaya ve bütün desteklerimi vermeye çalýþtým. Kýzýmýn sporcu olmasýndan dolayý gurur duyuyorum. Devam ettirebilmesi için de elimden gelen her þeyini yapacaðým. 'Gidebildiðin yere kadar git' dedim. Çok þükür gittiði yer olimpiyat oldu. Olimpiyattan da madalyayla döndüler. Bizi çok gururlandýrdý. Allah herkese böyle bir gurur nasip etsin. Bu duygu da sözlerle ifade edilmiyor ancak bunu yaþamak gerekiyor. Allah nasip ederse bir dahaki olimpiyatlarda Ýstiklal Marþýmýzla beraber bayraðýmýzý göndere çekecektir. O zaman daha çok gururlanacaðýz" ifadelerinde bulundu.



EMEL TARHAN: ÝLAYDA'YI ÝZLERKEN TANSÝYONUM YÜKSELDÝ



Tarhan'ýn annesi Emel Tarhan ise duygularýný þu þekilde paylaþtý;



"Kýzýmla gurur duyuyorum. Kýzým çok çalýþkan, azimli istikrarlý bir çocuk. Ýstediðini istediði zaman elde etmek için elinden gelen çabayý gösterir. Olimpiyatlara gitmek için de çok çaba sarf etti. Bir önceki olimpiyatlarý ucundan kaçýrdý, evet çok üzüldü ama çok azmetti, çalýþtý ve elinden gelen her þeyi yaptý. Çok þükür olimpiyatlara gitti. Ýlayda 'anne ben o olimpiyatlarda madalya alacaðým' diyordu. Bireysel olmadý ama bireyselde çok güzel bir derece elde etti. Takým olarak Yusuf'la beraber madalyayý aldýlar. Ýkisini de çok tebrik ediyorum. Ýnþallah bir dahaki sefere de bayraðýmýzý göndere çekip, Ýstiklal Marþýmýzý kýzýmýn arkasýnda beraber söyleyeceðiz. Onunla beraber 4 yýl sonra Los Angeles'ý iple çekiyoruz. Oraya gitmek için, orada bayraðý çekmek için de azimle çalýþmaya devam edeceðine eminim. Onu ekrandan izlerken çok heyecanlandým, tansiyonum yükseldi. Zaten panik ataðým, çok fazla seyredemedim. Odanýn ucundan bakýyorum çünkü kalbim dayanmýyor. 'Ne yaptý, kaçýncý oldu' diye babasýna sordum. Orada madalya olacaðýný biliyorduk zaten. Altýn alacaklar diye bekliyordum ama çok þükür gümüþ oldu. Bir dahaki sefere onu da alacaðýna inanýyorum. Rahmetli hocasý 'bu kýz yakýnda dünya þampiyonu olur' demiþti. Gerçekten gençlerde dünya þampiyonu oldu. Yakýnda inþallah büyüklerde de olacak inanýyorum."



