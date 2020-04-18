Şevkat Yerimdar nerede çekildi, baş rol oyuncusu kim?
Sevilen komedi yapımı Şevkat Yerimdar için izleyiciler başrol oyuncusunun adını ve Türkiye'nin hangi şehrinde çekildiğini nerede çekildi diyerek merak ediyor. Yapılan işin en komedi işlerden biri olması sebebiyle izleyiciler Şevkat Yerimdar'ın nereli olduğunu ve kimlerin oynadığını sormaya çoktan başladı. Limon film tarafından yapımcılığı üstlenen yapım Oldu Teşekkürler serisinde en dikkat çeken karakterlerden biri olan Şevkat Yerimdar ismi ile gündeme gelip çekimlerine başlandı. Dizisi de filmi de çok ilgi çekti ve komedi tufanı yarattı denebilir. Asi delikanlı Şevkat Yerimdar'ın maceralarını içeren yapım ile ilgili detaylı bilgileri sizler için derledik, buyrun.
Filmi ve dizisi çok sevilen karakter Şevkat Yerimdar isimli yapım çok ilgiyle beğenilde ve takip edilmiş durumda. Kimin başrolünde oynadığını merak edenler için cevap Özgürcan Çevik olarak karşımıza çekiyor. Dizisi de filmi de şaşırtan komiklikte olan yapımın Ankara'da çekildiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan meraklı incelemeler sayesinde kimlerin oyuncu kadrosunda olduğu ve hangi ilimizde çekildiği bilgilerini de sizler için bulduk.
ŞEVKAT YERİMDAR NEREDE ÇEKİLDİ?
Bir dönem dizi olarak da televizyon ekranlarında yerini alan yapımın çekimleri Ankara'da yapılmıştır.
Şevkat Yerimdar filmi nerede çekildi sorusu izleyicilerin merak konusu haline geldi. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapımı henüz izlememiş olanlar veya tekrar izlemek isteyenler konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. 2016 yılında gösterime giren ve izleyicilerine keyifli anlar yaşatan filmin başrollerinde güzel oyuncu Başak Parlak yer alıyor. Peki, Şevkat Yerimdar oyuncuları kim, konusu nedir? Şevkat Yerimdar nerede çekildi? İşte merak edilenler…
ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCULARI
Özgürcan Çevik
Başak Parlak
Mustafa Bilgin
Aslı İnandık
Cezmi Baskın
Numan Çakır
Şahin Aktaş
Bahadır Tokmak
Koray Karaca
Ali Hakan Beşen
Serkan Melikoğlu
Yaşar Ayvacı
ŞEVKAT ERİMDAR KONUSU
Asi ruhlu bıçkın bir mahalle delikanlısı olan Şevkat, öfke kontrolü bulunmayan adalet ve haksızlığa gelemeyen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Sıra dışı karakteri, sevimli yapısı sayesinde mahallenin sevgilisi olan delikanlıya bir gün ev sahibi Cevdet Bey'den ilginç bir teklif geliyor. Cevdet Bey, Paris'ten dönüş yapan kızını Şevkat'e emanet ediyor. Ancak ele avuca sığmayan, hareketli ve çılgın bir kız olan Esin'e göz kulak olmak o kadar da kolay değil. Şevkat'e kök söktüren ve çileden çıkaran Esin ile Şevkat arasında zamanla arızalı bir ilişki doğmaya başlıyor. Akıllara zarar bu aşk ilişkisi garipliği, zorluğu ile mahallenin altını üstüne getirmeyi başarıyor. Geniş oyuncu kadrosuyla izleyicilerin yüzünde mutlu bir gülümseme yaratan Şevkat Yerimdar dizisi izleyicilere neşeli anlar yaşatıyor.
ŞEVKAT YERİMDAR KİMDİR?
Şevkat Yerimdar, Ankaralı, arızalı bir mahalle delikanlısı, hayattaki en büyük tutkusu Beşiktaş, öfke kontrolü sağlamakta zorluk yaşayan ancak oldukça yardımsever ve iyi kalpli, bu nedenle çevresi tarafından çok sevilen biri. Bu filmden sonra OLDU TEŞEKKÜRLER skeçleri sosyal medyayı sallamıştı.
ÖZGÜRCAN ÇEVİK KİMDİR?
Özgürcan Çevik, Ankara'da 24 Ekim 1983 yılında doğdu. Ahmet Vefik Paşa okulunda 89-94 senelerinde okudu. Özel bir lisede orta okul eğitimini 1998'de bitirdi. Ayrancı Lisesi'nden de 2001 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesinde okudu. Tahsilini Turizm Otelcilik yönünde sağladı. Tiyatro ile ilgilenmeye karar verince Bilkent Üniversitesinde tiyatro bölümünü 2009'da tamamladı.
Okulu bitince Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. En iyi yardımcı erkek ödülünü burada oynadığı Kod Adı: Keklik oyunu ile aldı. Ödül X.Lions Tiyatro Ödüllerinde kendisine sunuldu.