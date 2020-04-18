Şevkat Yerimdar nerede çekildi, baş rol oyuncusu kim?

Filmi ve dizisi çok sevilen karakter Şevkat Yerimdar isimli yapım çok ilgiyle beğenilde ve takip edilmiş durumda. Kimin başrolünde oynadığını merak edenler için cevap Özgürcan Çevik olarak karşımıza çekiyor. Dizisi de filmi de şaşırtan komiklikte olan yapımın Ankara'da çekildiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan meraklı incelemeler sayesinde kimlerin oyuncu kadrosunda olduğu ve hangi ilimizde çekildiği bilgilerini de sizler için bulduk.Bir dönem dizi olarak da televizyon ekranlarında yerini alan yapımın çekimleri Ankara'da yapılmıştır.Şevkat Yerimdar filmi nerede çekildi sorusu izleyicilerin merak konusu haline geldi. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapımı henüz izlememiş olanlar veya tekrar izlemek isteyenler konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. 2016 yılında gösterime giren ve izleyicilerine keyifli anlar yaşatan filmin başrollerinde güzel oyuncu Başak Parlak yer alıyor. Peki, Şevkat Yerimdar oyuncuları kim, konusu nedir? Şevkat Yerimdar nerede çekildi? İşte merak edilenler…Özgürcan ÇevikBaşak ParlakMustafa BilginAslı İnandıkCezmi BaskınNuman ÇakırŞahin AktaşBahadır TokmakKoray KaracaAli Hakan BeşenSerkan MelikoğluYaşar AyvacıAsi ruhlu bıçkın bir mahalle delikanlısı olan Şevkat, öfke kontrolü bulunmayan adalet ve haksızlığa gelemeyen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Sıra dışı karakteri, sevimli yapısı sayesinde mahallenin sevgilisi olan delikanlıya bir gün ev sahibi Cevdet Bey'den ilginç bir teklif geliyor. Cevdet Bey, Paris'ten dönüş yapan kızını Şevkat'e emanet ediyor. Ancak ele avuca sığmayan, hareketli ve çılgın bir kız olan Esin'e göz kulak olmak o kadar da kolay değil. Şevkat'e kök söktüren ve çileden çıkaran Esin ile Şevkat arasında zamanla arızalı bir ilişki doğmaya başlıyor. Akıllara zarar bu aşk ilişkisi garipliği, zorluğu ile mahallenin altını üstüne getirmeyi başarıyor. Geniş oyuncu kadrosuyla izleyicilerin yüzünde mutlu bir gülümseme yaratan Şevkat Yerimdar dizisi izleyicilere neşeli anlar yaşatıyor.Şevkat Yerimdar, Ankaralı, arızalı bir mahalle delikanlısı, hayattaki en büyük tutkusu Beşiktaş, öfke kontrolü sağlamakta zorluk yaşayan ancak oldukça yardımsever ve iyi kalpli, bu nedenle çevresi tarafından çok sevilen biri. Bu filmden sonra OLDU TEŞEKKÜRLER skeçleri sosyal medyayı sallamıştı.Özgürcan Çevik, Ankara'da 24 Ekim 1983 yılında doğdu. Ahmet Vefik Paşa okulunda 89-94 senelerinde okudu. Özel bir lisede orta okul eğitimini 1998'de bitirdi. Ayrancı Lisesi'nden de 2001 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesinde okudu. Tahsilini Turizm Otelcilik yönünde sağladı. Tiyatro ile ilgilenmeye karar verince Bilkent Üniversitesinde tiyatro bölümünü 2009'da tamamladı.Okulu bitince Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. En iyi yardımcı erkek ödülünü burada oynadığı Kod Adı: Keklik oyunu ile aldı. Ödül X.Lions Tiyatro Ödüllerinde kendisine sunuldu.