Sevilla'nın 3.'lük inadı sürüyor! Son kurban Mallorca

La Liga 36. hafta mücadelesinde Sevilla, sahasında Mallorca'yı ağırladı.



Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşmayı Sevilla 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.



Karşılaşmada ilk yarı eşitlikle bitmek üzereyke 41. dakikada Lucas Ocampos kazanılan penaltıyı gole çevirerek eşitliği bozdu ve 1. Devre Sevilla üstünlüğü ile geçildi.



İkinci yarıda iki takım da sık oyuncu değişiklikleri ile hamleler yapsa da golü atan taraf yine Sevilla oldu. Bounou'nun asistinde En-Nesyri 84. dakikada golü atarak farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-0 Sevilla lehine sona erdi.



Bu sonucun ardından 66 puana yükseldi ve 3. sıra için iddiasını sürdürdü. Mallorca ise 32 puanda kalarak düşme potasından bu hafta da kurtulamadı.



