Sevilla'nın 3.'lük inadı sürüyor! Son kurban Mallorca

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Sevilla, Mallorca'yı sahasında mağlup ederek üçüncülük iddiasını sürdürdü.

, Fotoğraf; EPA
Sevilla'nın 3.'lük inadı sürüyor! Son kurban Mallorca
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13 Temmuz 2020 01:04
La Liga 36. hafta mücadelesinde Sevilla, sahasında Mallorca'yı ağırladı.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşmayı Sevilla 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmada ilk yarı eşitlikle bitmek üzereyke 41. dakikada Lucas Ocampos kazanılan penaltıyı gole çevirerek eşitliği bozdu ve 1. Devre Sevilla üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıda iki takım da sık oyuncu değişiklikleri ile hamleler yapsa da golü atan taraf yine Sevilla oldu. Bounou'nun asistinde En-Nesyri 84. dakikada golü atarak farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-0 Sevilla lehine sona erdi.

Bu sonucun ardından 66 puana yükseldi ve 3. sıra için iddiasını sürdürdü. Mallorca ise 32 puanda kalarak düşme potasından bu hafta da kurtulamadı.



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