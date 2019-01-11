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Sevilla'dan çifte transfer geldi! El Haddadi ve Wöber

La Liga ekiplerinden Sevilla, Munir El Haddadi ve Maximilian Wöber'i transfer ettiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sevilla'dan çifte transfer geldi! El Haddadi ve Wöber
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11 Ocak 2019 23:22
La Liga ekiplerinden Sevilla, transferde hareketli saatler geçirdi. Sevilla, Munir El Haddadi ve Maximilian Wöber'i transfer ettiğini açıkladı.

Sevilla, Barcelona'dan 23 yaşındaki forvet Munir El Haddadi'yi 1,05 milyon euro bonservis bedeline transfer ederken, Ajax'tan 20 yaşındaki stoper Maximilian Wöber'i 11 milyon euro bonservis bedeline kadrosuna kattı.

Munir El Haddadi'nin Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu.



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