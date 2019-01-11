Sevilla'dan çifte transfer geldi! El Haddadi ve Wöber

La Liga ekiplerinden Sevilla, transferde hareketli saatler geçirdi. Sevilla, Munir El Haddadi ve Maximilian Wöber'i transfer ettiğini açıkladı.
Sevilla, Barcelona'dan 23 yaşındaki forvet Munir El Haddadi'yi 1,05 milyon euro bonservis bedeline transfer ederken, Ajax'tan 20 yaşındaki stoper Maximilian Wöber'i 11 milyon euro bonservis bedeline kadrosuna kattı.
Munir El Haddadi'nin Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu.
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Sevilla, Barcelona'dan 23 yaşındaki forvet Munir El Haddadi'yi 1,05 milyon euro bonservis bedeline transfer ederken, Ajax'tan 20 yaşındaki stoper Maximilian Wöber'i 11 milyon euro bonservis bedeline kadrosuna kattı.
Munir El Haddadi'nin Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın