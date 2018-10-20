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Sevilla'dan Barca çıkışı: "Beraberliğe gitmeyeceğiz"

20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak Sevilla'da teknik direktör Machin, mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sevilla'dan Barca çıkışı: 'Beraberliğe gitmeyeceğiz'
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20 Ekim 2018 14:45
İspanya La Liga'nın 9. haftasında deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak Sevilla'nın teknik direktörü Pablo Machin, karşılaşma hakkında konuştu.

Genç teknik adam, son düdüğe kadar savaşacaklarını ifade ederken, "Son düdüğe kadar orada olacağız, sadece 1 maç için oynamıyoruz. Hangi stadyumda olursak olalım başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz." dedi.

Barcelona futbolcularını "Dünyanın en iyi futbolcuları" olarak nitelendiren Seville teknik direktörü, "Dünyanın en iyi oyuncularından biri ve dünyadaki en iyi oyuncu gruplarından biriyle karşı karşıyayız. Ancak, her zaman puan kazanma ihtimalimiz var." ifadelerini kullandı.

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ"

Aralarında beraberliğe dair herhangi bir konuşma gerçekleştirmediklerini ifade eden Pablo Machin, "Her maçı kazanmayı hedefliyoruz. Ancak, uzun vadeli düşünemiyoruz. Bunu adım adım yapıyoruz. Sadece kazanma seçenekleri hakkında konuşuyoruz, kimle oynuyor olduğumuza bakmıyoruz, sadece kendimiziz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Sevilla, Liga'nın 9. haftasında Barcelona ile Camp Nou'da karşı karşıya gelecek. 20 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadelenin başlama saati 21:45.

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