Sevilla'dan Barca çıkışı: 'Beraberliğe gitmeyeceğiz'

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ"

İspanya La Liga'nın 9. haftasında deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak Sevilla'nın teknik direktörü Pablo Machin, karşılaşma hakkında konuştu.Genç teknik adam, son düdüğe kadar savaşacaklarını ifade ederken,dedi.Barcelona futbolcularınıolarak nitelendiren Seville teknik direktörü, "Dünyanın en iyi oyuncularından biri ve dünyadaki en iyi oyuncu gruplarından biriyle karşı karşıyayız. Ancak, her zaman puan kazanma ihtimalimiz var." ifadelerini kullandı.Aralarında beraberliğe dair herhangi bir konuşma gerçekleştirmediklerini ifade eden Pablo Machin,diyerek konuşmasını sonlandırdı.Sevilla, Liga'nın 9. haftasında Barcelona ile Camp Nou'da karşı karşıya gelecek. 20 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadelenin başlama saati 21:45.