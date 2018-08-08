Sevilla'dan Andre Silva'ya servet!

FATİH TERİM, GATTUSO'DAN SÖZ ALMIŞTI

Galatasaray'ın gözdesi Andre Silva için Sevilla devreye girdi.Teknik direktör Fatih Terim'in, golcü adayları arasında ilk sırada yer alan ve Gattuso'dan resmen istediği Portekizli futbolcu için İspanyolların 20 milyon Euro teklif ettiği bildirildi.Andre Silva'yı 38 milyon euro'ya mal eden Milan'ın bu öneriye çok sıcak bakmadığı ama görüşmelerin de sürdüğü belirtildi.Terim, Andre Silva'yı kiralamak için Gattuso'dan söz almıştı ancak Sevilla'nın devreye girmesi planları bozdu.