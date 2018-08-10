Sevilla'dan Andre Silva için açıklama

Galatasaray'ın uzun süredir takibinden olan, son günlerde adı Sevilla ile de anılmaya başlayan Andre Silva için İspanya'dan sürpriz bir açıklama geldi.
Sevilla Teknik Direktörü Machin, UEFA Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile oynanan karşılaşmanın ardından bir forvet transferi daha istediğinin mesajını verdi.
Maç sonundaki basın toplantısında bir muhabirin, Andre Silva'nın son dönemde adının geçtiğini hatırlatması ve bir forvet transferi isteyip istemediğini sormasının üzerine Machin, ''Umarım... Bize güç ve kalite katacak bir transfere memnun oluruz. Tabii bu transfer kulübün içerisindeki duruma ve diğer faktörlere bağlı'' ifadelerini kullandı.
Gonzalo Higuain'in transferinin ardından AC Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle Andre Silva için Galatasaray da kiralama teklifinde bulunmuştu.
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Sevilla Teknik Direktörü Machin, UEFA Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile oynanan karşılaşmanın ardından bir forvet transferi daha istediğinin mesajını verdi.
Maç sonundaki basın toplantısında bir muhabirin, Andre Silva'nın son dönemde adının geçtiğini hatırlatması ve bir forvet transferi isteyip istemediğini sormasının üzerine Machin, ''Umarım... Bize güç ve kalite katacak bir transfere memnun oluruz. Tabii bu transfer kulübün içerisindeki duruma ve diğer faktörlere bağlı'' ifadelerini kullandı.
Gonzalo Higuain'in transferinin ardından AC Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle Andre Silva için Galatasaray da kiralama teklifinde bulunmuştu.
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