Sevilla'dan Andre Silva için açıklama

'ın uzun süredir takibinden olan, son günlerde adıile de anılmaya başlayaniçin İspanya'dan sürpriz bir açıklama geldi., UEFA Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile oynanan karşılaşmanın ardından bir forvet transferi daha istediğinin mesajını verdi.Maç sonundaki basın toplantısında bir muhabirin, Andre Silva'nın son dönemde adının geçtiğini hatırlatması ve bir forvet transferi isteyip istemediğini sormasının üzerine Machin,ifadelerini kullandı.Gonzalo Higuain'in transferinin ardından AC Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle Andre Silva için Galatasaray da kiralama teklifinde bulunmuştu.