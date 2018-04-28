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Sevilla'da Montella dönemi sona erdi

Sezona Milan'da başlayan ve görevine son verildikten sonra Sevilla'nın başına geçen Vincenzo Montella, İspanyol ekibinde de görevden alındı.

Kaynak: AA
Sevilla'da Montella dönemi sona erdi
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28 Nisan 2018 19:51
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verdi.

Lig ve kupada 9 maçtır galibiyet alamayan Sevilla yönetimi, kötü sonuçların faturasını 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Montella'ya kesti. İspanyol kulübü, sezon sonuna kadar takımı Joaquin Caparros'un çalıştıracağını açıkladı.

Son galibiyetini UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United deplasmanında 2-1'lik skorla alan Sevilla, 13 Mart'tan bu yana ligde çıktığı 6 maçtan üç mağlubiyet, üç beraberlikle ayrıldı.

Sezona İtalya'nın Milan takımında başlayan Montella, geçen yıl kasım ayında buradaki görevine son verilmesinin ardından aralık ayında Sevilla'nın başına geçmişti.

İspanyol teknik adam Caparros, 2000-2005 yılları arasında Sevilla'yı çalıştırmıştı.

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