İspanya La Liga'nın 3. haftasında Sevilla, deplasmanda Almeria ile karşı karşıya geldi.



Ligin ilk iki haftasında 3 puanı bir arada göremeyen Sevilla, Almeria deplasmanından da eli boş döndü ve ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Almeria'ya galibiyeti getiren goller 42. dakikada Largie Ramazani ve 55. dakikada Sadiq Umar'dan geldi. Sevilla'nın tek golünü 30. dakikada Oliver Torres attı.



Sevilla'da, Galatasaray'dan transfer edilen Marcao, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Almeria 3 hafta sonunda 4 puana ulaştı. Ligi istediği gibi başlayamayan Sevilla 1 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Almeria, Valladolid deplasmanına gidecek. Sevilla, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.





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