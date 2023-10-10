Sevilla yeni teknik direktörünü açıkladı

Jose Luis Mendilibar ile yollarını ayıran Sevilla, takımın başına Diego Alonso'yu getirdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sevilla yeni teknik direktörünü açıkladı
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10 Ekim 2023 18:09
Jose Luis Mendilibar yönetiminde istediği sonuçları alamayan ve yollarını ayıran Sevilla yeni teknik direktörünü açıkladı.

Sevilla takımın başına 48 yaşındaki Uruguaylı teknik direktör Diego Alonso'yu getirdiğini açıkladı.

Diego Alonso, Sevilla teknik direktörlüğünden önce Uruguay Milli Takımı'nı 12 maçta yönetti ve bu karşılaşmalarda 2.17'lik puan ortalaması tutturdu.

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