❌UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kez ile en çok kazanan Sevilla, Süper Kupa'ya yine ulaşamadı.



📌Sevilla, 6 kez ile tarihin en çok Süper Kupa finali kaybeden takımı:



✅2006

❌2007

❌2014

❌2015

❌2016

❌2020

❌2023 pic.twitter.com/nf8T3QDyGj



— Sporx (@sporx) August 16, 2023

UEFA Süper Kupa finalinde Manchester City'e penaltılarda kaybeden Sevilla, tarihin en çok final kaybeden ekibi oldu.UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kezle en çok kazanan ekip olan Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde 7 kez yer aldı. 2006'da Süper Kupa'yı kazanan Sevilla, sonrasında oynadığı 6 finali de üst üste kaybederek büyük şanssızlık yaşadı.