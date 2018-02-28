  •  
    G.Saray istedi, İtalya yolunda! Resmi teklif...
  •  
    Emre'den Fenerbahçe itirafı; "Ben isterim..."
  •  
    Üç büyük takım istedi, transfer cevabı geldi!..
  •  
    Galatasaray'a sürpriz GOL ve ASİST makinesi
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu

Sevilla son sıradaki Malaga'ya acımadı

Sevilla, La Liga'nın 26. haftasında deplasmanda Malaga'yı 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Sevilla son sıradaki Malaga'ya acımadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2018 23:25
La Liga'nın 26. haftasında son sıradaki Malaga taraftarı önünde Sevilla'yı konuk etti. 90 dakika sonunda Sevilla, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren tek golü 15. dakikada Joaquin Correa kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Montella önderliğindeki Sevilla La Liga'daki puanını 42'ye çıkarmayı başardı. Malaga ise 13 puanla son sırada kaldı.

Malaga, ligde hafta sonu deplasmanda Leganes ile karşılaşacak. Sevilla ise hafta sonunda Athletic Bilbao'yu konuk edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için