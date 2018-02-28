Sevilla son sıradaki Malaga'ya acımadı

La Liga'nın 26. haftasında son sıradaki Malaga taraftarı önünde Sevilla'yı konuk etti. 90 dakika sonunda Sevilla, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Sevilla'ya galibiyeti getiren tek golü 15. dakikada Joaquin Correa kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Montella önderliğindeki Sevilla La Liga'daki puanını 42'ye çıkarmayı başardı. Malaga ise 13 puanla son sırada kaldı.
Malaga, ligde hafta sonu deplasmanda Leganes ile karşılaşacak. Sevilla ise hafta sonunda Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
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Sevilla'ya galibiyeti getiren tek golü 15. dakikada Joaquin Correa kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Montella önderliğindeki Sevilla La Liga'daki puanını 42'ye çıkarmayı başardı. Malaga ise 13 puanla son sırada kaldı.
Malaga, ligde hafta sonu deplasmanda Leganes ile karşılaşacak. Sevilla ise hafta sonunda Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
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