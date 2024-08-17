Sevilla, sezonu 1 puanla açtı!

La Liga 1. hafta maçında Sevilla, deplasmanda Las Palmas ile karşılaştı. Gran Canaria Stadı'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.
Sevilla'nin golleri 25. dakikada Suarez (k.k.) ve 61. dakikada Juanlu'dan geldi. Las Palmas'ın gollerini ise 42. dakikada Kouassi ve 71. dakikada Ramirez attı.
Bu sonuçla iki takımda sezona 1 puanla başlamış oldu.
Sevilla, bir sonraki haftada Villarreal ile oynayacak. Las Palmas ise Leganes deplasmanına gidecek.
Sevilla'nin golleri 25. dakikada Suarez (k.k.) ve 61. dakikada Juanlu'dan geldi. Las Palmas'ın gollerini ise 42. dakikada Kouassi ve 71. dakikada Ramirez attı.
Bu sonuçla iki takımda sezona 1 puanla başlamış oldu.
Sevilla, bir sonraki haftada Villarreal ile oynayacak. Las Palmas ise Leganes deplasmanına gidecek.
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