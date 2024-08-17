Sevilla, sezonu 1 puanla açtı!

La Liga 1. hafta maçında Sevilla, deplasmanda Las Palmas ile 1-1 berabere kaldı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sevilla, sezonu 1 puanla açtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2024 00:35
La Liga 1. hafta maçında Sevilla, deplasmanda Las Palmas ile karşılaştı. Gran Canaria Stadı'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Sevilla'nin golleri 25. dakikada Suarez (k.k.) ve 61. dakikada Juanlu'dan geldi. Las Palmas'ın gollerini ise 42. dakikada Kouassi ve 71. dakikada Ramirez attı.

Bu sonuçla iki takımda sezona 1 puanla başlamış oldu.

Sevilla, bir sonraki haftada Villarreal ile oynayacak. Las Palmas ise Leganes deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery