Sevilla, Real Madrid'den ayrılan Diaz'ı kaptı

Transferin son saatlerinin hareketli ekiplerinden Sevilla, Mariano Diaz'ı kadrosuna kattı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada bonservisi elinde olan Mariano Diaz'ın transfer edildiği kaydedildi. İspanya doğumlu Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan Diaz, uzun yıllar Real Madrid kadrosunda kaldıktan sonra geçen sezon sonunda sözleşmesi yenilenmemiş ve serbest kalmıştı.
Mariano Diaz geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 11 maçta gol kaydedemedi.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada bonservisi elinde olan Mariano Diaz'ın transfer edildiği kaydedildi. İspanya doğumlu Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan Diaz, uzun yıllar Real Madrid kadrosunda kaldıktan sonra geçen sezon sonunda sözleşmesi yenilenmemiş ve serbest kalmıştı.
Mariano Diaz geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 11 maçta gol kaydedemedi.