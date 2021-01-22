Sevilla, orta sahaya "tecrübe" katmak istiyor

La Liga ekibi Sevilla, Atalanta'da kadro dışı kalan Papu Gomez için devreye giren ekipler arasında yer aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sevilla, orta sahaya 'tecrübe' katmak istiyor
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22 Ocak 2021 19:50
Adı Fenerbahçe'yle de anılan Papu Gomez için son girişim La Liga'dan geldi. İspanyol ekibi Sevilla, 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi, Arjantinli orta sahaya duyduğu hayranlık nedeniyle oyuncuyu kadrolarına katmak istiyor.

SEVILLA PAZARLIKTA

Sevilla, sözleşmesi 2022 yazında biten oyuncu için istenen ücrette pazarlık yapmak istiyor. Atalanta, yıldız oyuncusu için 10 milyon avro bonservis talep ediyor.

Papu Gomez, bu sezon kadro dışı kalana kadar çıktığı 16 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.



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