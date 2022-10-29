Sevilla'nın yüzü gülmüyor!

İspanya La Liga 12. hafta maçında Sevilla deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.



Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçı Rayo Vallecano 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 61. dakikada Alvaro Garcia kaydetti.



Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Rayo Vallecano'da bir dönem Galatasaray forması giyen Kolombiyalı yıldız Falcao ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamdı.



Sevilla, ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramazken, Rayo Vallecano 4 maçtır yenilgi yüzü görmedi.



Alınan bu sonucun ardından Rayo Vallecano puanını 18 yaptı. Sevilla ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano, Real Madrid'i konuk edecek. Sevilla ise Real Betis deplasmanına gidecek.





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