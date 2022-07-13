Sevilla'nın sıradaki hedefi Nelsson!

Galatasaray'dan Marcao'yu kadrusana katan İspanyol ekibi Sevilla, bu kez de gözünü partneri Victor Nelsson'a çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sevilla'nın sıradaki hedefi Nelsson!
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13 Temmuz 2022 11:58
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için flaş bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınından La Colina de Nervion'un haberine göre, Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla'nın sıradaki hedefi Victor Nelsson...

TEMASLARA BAŞLADI

İspanyol yetkilileri, geçtiğimiz sezon Marcao ile iyi bir uyum yakalayan genç stoperi transfer etmek için Galatasaray ile temaslara başladı.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Öte yandan Sevilla'nın henüz ne oyuncuyla ne de Galatasaray ile transfer için anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de Avrupa'da uyum içinde oynayan ve savunmada güven veren iki oyuncu Avrupa'da birçok kulübün radarına girmişti. İspanyol kulübünün ilerleyen günlerde Nelsson için de resmi adımları atması bekleniyor. 



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