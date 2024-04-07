Sevilla'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklif ortaya çıktı!

2020 yılında Erzincanspor'dan Galatasaray transfer olan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Gün geçtikçe birçok takımın listesine girmeye devam eden milli futbolcu için Sevilla teklifini iletti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sevilla'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklif ortaya çıktı!
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07 Nisan 2024 09:53
Son güncelleme 07 Nisan 2024 10:16
Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Sevilla'nın radarına girdi.

İspanyol ekibi, son yıllarda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren yıldız oyuncu için dikkat çeken bir teklif hazırladı.

TEKLİF EDİLEN RAKAM

Endülüs ekibi, millli oyuncu için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Kerem, 2020 yılında Erzincanspor'dan transfer edilmişti. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Cimbom, 12 milyon Euro'yu az buluyor.

GALATASARAY'IN TALEBİ

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonu Sevilla'dan 20 milyon Euro talep etmesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu bu sezon 46 maçta 14 gol atarken 8 de asist yaptı. 

 
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