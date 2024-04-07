Sevilla'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklif ortaya çıktı!

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Sevilla'nın radarına girdi.
İspanyol ekibi, son yıllarda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren yıldız oyuncu için dikkat çeken bir teklif hazırladı.
TEKLİF EDİLEN RAKAM
Endülüs ekibi, millli oyuncu için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Kerem, 2020 yılında Erzincanspor'dan transfer edilmişti. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Cimbom, 12 milyon Euro'yu az buluyor.
GALATASARAY'IN TALEBİ
Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonu Sevilla'dan 20 milyon Euro talep etmesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu bu sezon 46 maçta 14 gol atarken 8 de asist yaptı.
İspanyol ekibi, son yıllarda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren yıldız oyuncu için dikkat çeken bir teklif hazırladı.
TEKLİF EDİLEN RAKAM
Endülüs ekibi, millli oyuncu için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Kerem, 2020 yılında Erzincanspor'dan transfer edilmişti. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Cimbom, 12 milyon Euro'yu az buluyor.
GALATASARAY'IN TALEBİ
Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonu Sevilla'dan 20 milyon Euro talep etmesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu bu sezon 46 maçta 14 gol atarken 8 de asist yaptı.