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Sevilla, Montella ile resmen anlaştı!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'yı getirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sevilla, Montella ile resmen anlaştı!
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28 Aralık 2017 20:29
La Liga takımlarından Sevilla, Milan'dan gönderilen Vincenzo Montella ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Eduardo Berizzo ile yollarını ayıran İspanyol ekip, 2019 Haziran ayına kadar İtalyan teknik direktör ile sözleşme imzaladı.

Milan ile sezona başlayan Montella, göstermiş olduğu performansla yoğun şekilde eleştirilmiş ve görevinden alınmıştı.

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