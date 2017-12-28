Sevilla, Montella ile resmen anlaştı!

La Liga takımlarından, Milan'dan gönderilenileanlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.Geçtiğimiz günlerde Eduardo Berizzo ile yollarını ayıran İspanyol ekip, 2019 Haziran ayına kadar İtalyan teknik direktör ile sözleşme imzaladı.Milan ile sezona başlayan Montella, göstermiş olduğu performansla yoğun şekilde eleştirilmiş ve görevinden alınmıştı.