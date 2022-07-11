Sevilla, Marcao'yu açıkladı!

İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'ın Brazilyalı stoperi Marcao transferini resmen açıkladı.Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.İspanyol kulübü oyuncu için Galatasaray'a 12+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.Yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak olan Marcao'nun serbest kalma maddesi 50 milyon Euro.Sevilla daha önce de Galatasaray'dan Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.