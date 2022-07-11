Sevilla, Marcao'yu açıkladı!

İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'ın Brazilyalı stoperi Marcao transferini resmen duyurdu.

Abone Ol
Sevilla, Marcao'yu açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2022 12:35
İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'ın Brazilyalı stoperi Marcao transferini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanyol kulübü oyuncu için Galatasaray'a 12+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

50 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ

Yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak olan Marcao'nun serbest kalma maddesi 50 milyon Euro.

Sevilla daha önce de Galatasaray'dan Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ