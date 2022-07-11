Sevilla, Marcao'yu açıkladı!

İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'ın Brazilyalı stoperi Marcao transferini resmen açıkladı.
Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İspanyol kulübü oyuncu için Galatasaray'a 12+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
50 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ
Yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak olan Marcao'nun serbest kalma maddesi 50 milyon Euro.
Sevilla daha önce de Galatasaray'dan Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İspanyol kulübü oyuncu için Galatasaray'a 12+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
50 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ
Yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak olan Marcao'nun serbest kalma maddesi 50 milyon Euro.
Sevilla daha önce de Galatasaray'dan Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.