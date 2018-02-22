Sevilla Manchester United maçının özetini ile (Tivibuspor ÖZET)

ÖZET İZLE | SEVILLA - MANCHESTER UNITED

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundailekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.İkinci devrede ise Manchester United'ın file bekçisi, Sevilla'ya gol izni vermedi. Yaptığı kurtarışlarla takımına hayat veren De Gea, mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı.David De Gea duvarını aşamayan Sevilla, Manchester United ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş mücadelesi 13 Mart'ta oynanacak.Manchester United'ın İspanyol kalecisi, kaleyi bulan 8 şutu kurtarmayı başardı.Karşılaşmaya yedek başlayan Paul Pogba, 17. dakikada Ander Herrera'nın yerine oyuna dahil oldu.Rico, Lenglet, Escudero, Mercado, Navas, N'Zonzi, Vazquez, Banega, Sarabia, Correa, MurielDe Gea, Valencia, Lindelöf, Smalling, Young, Matic, McTominay, Mata, Herrera, Alexis, LukakuUEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında A Grubu'na düşen İngiliz devi Manchester United; Basel, CSKA Moskova ve Benfica ile eşleşti. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan kırmızı şeytanlar 15 puan topladı ve grubunu lider bitirdi. United, rakip kalelere 12 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.Son 16 turuna gelmeden önce E Grubu'nda mücadele eden İspanyol temsilcisi Sevilla; Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti. Grubu İngiliz ekibi Liverpool, 12 puanla lider tamamlarken, Sevilla topladığı 9 puan ile Spartak Moskova'nın önünde grununu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.Las Palmas - Sevilla: 1-2 (La Liga)Sevilla - Girona: 1-0 (La Liga)Sevilla - Leganes: 2-0 (İspanya Kupası)Eibar - Sevilla: 5-1 (La Liga)Leganes - Sevilla: 1-1 (İspanya Kupası)Huddersfield - Manchester United: 0-2 (FA Cup)Newcastle - Manchester United: 1-0 (Premier Lig)Manchester United - Huddersfield: 2-0 (Premier Lig)Tothenham - Manchester United: 2-0 (Premier Lig)Yeovil - Manchester United: 0-4 (FA Cup)