Sevilla Manchester United maçının özetini ile (Tivibuspor ÖZET)

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22 Şubat 2018 02:43
Sevilla Manchester United maçının özetini ile (Tivibuspor ÖZET)
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Sevilla ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

İkinci devrede ise Manchester United'ın file bekçisi, Sevilla'ya gol izni vermedi. Yaptığı kurtarışlarla takımına hayat veren De Gea, mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı.

David De Gea duvarını aşamayan Sevilla, Manchester United ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş mücadelesi 13 Mart'ta oynanacak.

Manchester United'ın İspanyol kalecisi, kaleyi bulan 8 şutu kurtarmayı başardı. 

Karşılaşmaya yedek başlayan Paul Pogba, 17. dakikada Ander Herrera'nın yerine oyuna dahil oldu.





ÖZET İZLE | SEVILLA - MANCHESTER UNITED

Sevilla: Rico, Lenglet, Escudero, Mercado, Navas, N'Zonzi, Vazquez, Banega, Sarabia, Correa, Muriel

Manchester United: De Gea, Valencia, Lindelöf, Smalling, Young, Matic, McTominay, Mata, Herrera, Alexis, Lukaku

United'dan 6 maçta 5 galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında A Grubu'na düşen İngiliz devi Manchester United; Basel, CSKA Moskova ve Benfica ile eşleşti. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan kırmızı şeytanlar 15 puan topladı ve grubunu lider bitirdi. United, rakip kalelere 12 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Sevilla, Liverpool'un ardından...

Son 16 turuna gelmeden önce E Grubu'nda mücadele eden İspanyol temsilcisi Sevilla; Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti. Grubu İngiliz ekibi Liverpool, 12 puanla lider tamamlarken, Sevilla topladığı 9 puan ile Spartak Moskova'nın önünde grununu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

İKİ TAKIMIN SON 5 MAÇ ÖZETİ

SEVILLA

Las Palmas - Sevilla: 1-2 (La Liga)

Sevilla - Girona: 1-0 (La Liga)

Sevilla - Leganes: 2-0 (İspanya Kupası)

Eibar - Sevilla: 5-1 (La Liga)

Leganes - Sevilla: 1-1 (İspanya Kupası)

MANCHESTER UNITED

Huddersfield - Manchester United: 0-2 (FA Cup)

Newcastle - Manchester United: 1-0 (Premier Lig)

Manchester United - Huddersfield: 2-0 (Premier Lig)

Tothenham - Manchester United: 2-0 (Premier Lig)

Yeovil - Manchester United: 0-4 (FA Cup)

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