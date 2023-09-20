Haber Tarihi: 20 Eylül 2023 13:11 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 13:11

Sevilla - Lens maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Sevilla - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla - Lens maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Sevilla - Lens maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında kendi sahasında Lens'i konuk edecek. Şifresiz olarak Exxen Spor'dan canlı izlenebilecek olan Sevilla - Lens maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Sevilla - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sevilla - Lens maçı canlı izleme detayları

Sevilla - Lens maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Sevilla - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Sevilla - Lens karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sevilla - Lens maçı Bein Sports  ekranlarında canlı yayınlanacak.
SEVILLA - LENS MAÇI CANLI İZLE



SEVILLA - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

SEVILLA - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Sevilla, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 1-0 mağlup etmişti.

Lens ise Fransa Ligue 1'de kendi sahasında konuk ettiği Metz'e 1-0 mağlup olmuştu.

 


 

 
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