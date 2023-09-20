Sevilla - Lens maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Sevilla - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla - Lens karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sevilla - Lens maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.Sevilla, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 1-0 mağlup etmişti.Lens ise Fransa Ligue 1'de kendi sahasında konuk ettiği Metz'e 1-0 mağlup olmuştu.