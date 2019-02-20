UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rçvanş maçında, İtalya'da 1-0 yendiği'yu İspanya'da konuk etti. Sevilla, rövanş maçında da Lazio'yuyenerek adını son 16 turuna yazdırdı.Sevilla'ya turu getiren golleri 20. dakikada Ben Yedder ve 78. dakikada Sarabia attı.Karşılaşmada iki takım da 10 kişi kaldı. Sevilla'da 60. dakikada Vazquez, Lazio'da ise 71. dakikada Marusic kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Bu sonucun ardından Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran ilk takım olurken Lazio, son 32 turunda kupaya veda etti.