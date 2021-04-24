Sevilla, Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde!

Falcao, Mohamed ve Babel'in yokluğunda sahneye çıkıp Göztepe karşısında hat-trick yaparak kalitesini kanıtlayan Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin de ilgisini çekmeyi başardı. Sevilla'nın yetenek avcısı sportif direktörü Monchi'nin, bir süredir takip ettiği Kerem'le ilgili girişimde bulunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, çok az şans bulmasına rağmen ligde kaydettiği 6 golle Aslan'a şimdiden büyük katkıda bulundu. Hocası Fatih Terim de genç yeteneği geliştirebilmek için idmanlarda deyim yerindeyse üzerine titriyor ve yapması gerekenleri tek tek anlatıyor.



ALMANLAR'IN DA RADARINDA



Galatasaray'la 2024'e kadar mukavelesi bulunan Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen Sevilla'nın ne kadarlık bir bonservis teklifi yapacağı konusunda net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak birkaç Alman kulübünün daha radarına girdiği öğrenilen genç kanat oyuncusunun, form grafiğini aynı şekilde sürdürmesi durumunda çok yüksek bir bedel karşılığında Avrupa'ya adım atabileceği ifade ediliyor.



