Sevilla kaybetti ama turladı!

UEFA Avrupa Ligi play off ikinci maçında PSV, sahasında Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. İlk maçı 3-0 kazanan Sevilla, adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sevilla kaybetti ama turladı!
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23 Şubat 2023 22:42
UEFA Avrupa Ligi play off ikinci maçında PSV, sahasında Sevilla ile karşılaştı.

Philips Stadion'da oynanan maçı PSV 2-0 kazandı. Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 77. dakikada Luuk de Jong ve 90+5. dakikada Fabio Silva kaydetti.

Luuk de Jong'un 81. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk maçı 3-0 kazanan Sevilla, adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü saat 14.00'te çekilecek.

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