Sevilla geri döndü, zirve inadını sürdürdü!

İspanya La Liga'da 31. hafta mücadelesinde Sevilla, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sevilla geri döndü, zirve inadını sürdürdü!
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18 Nisan 2021 17:06
İspanya La Liga'da 31. hafta karşılaşmasında Real Sociedad, Sevilla'yı konuk etti.

Reale Seguro Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sevilla'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Fernando ve 24. dakikada En Nesyri attı. Sociedad'ın tek sayısını ise 5. dakikada Carlos Fernandez kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Sevilla, 4. sırada yer aldı ve maç fazlasıyla lider Atletico Madrid ile olan puan farkını 3'e indirdi. 5 maçtır galibiyet alamayan Real Sociedad ise 47 puanla 5. sırada yer aldı.

Sevilla, gelecek hafta Levante deplasmanına gidecek. Real Sociedad ise Celta Vigo'yu ağırlayacak.



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