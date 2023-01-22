Sevilla galibiyeti son dakikada buldu

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Sevilla, sahasında Cadiz'i ağırladı.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçı Sevilla, maçın son dakialarında bulduğu tek golle 1-0 kazanarak üç puanı aldı.



Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıda Sevilla'da teknik direktörü Jorge Sampaoli kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Cadiz'de ise Alejo 87'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 89'da Sevilla'nın kazandığı penaltı vuruşunu Rakitic gole çevirerek takımına üç puanı kazandıran isim oldu.



Bu sonuçla Sevilla 18 puana yükselirken Cadiz ise 16 puanla haftayı sondan ikinci sırada tamamladı.





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