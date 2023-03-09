Haber Tarihi: 09 Mart 2023 22:37 - Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 22:38

Sevilla-Fenerbahçe maçı canlı izle! TV8 şifresiz Sevilla-Fenerbahçe maçı EXXEN canlı izle

Sevilla-Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz olarak Sevilla-Fenerbahçe maçı TV8 ve TV8,5'ta canlı yayınlanması beklenirken son karar belli oldu. Sevilla-Fenerbahçe maçı EXXEN'de yayınlanacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında bu akşam Sevilla ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. İspanya'da oynanacak olan son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı deplasmanda yenerek, ikinci maç öncesinde avantajı eline almak istiyor. Peki, Sevilla-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Sevilla-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...

Sevilla-Fenerbahçe maçı canlı izle! TV8 şifresiz Sevilla-Fenerbahçe maçı EXXEN canlı izle
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Şifresiz olarak Sevilla-Fenerbahçe maçı canlı izle! Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam Sevilla ile karşılaşacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Sevilla ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne geldi. Fenerbahçe deplasmanda oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılarak turu geçmek istiyor. Peki Sevilla - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jorge Jesus'un Sevilla maçı muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar...

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE - ANLATIM


 
M.Ö.   Sevilla XI: Marko Dmitrovic, Alex Telles, Nemanja Gudelj, Tanguy Nianzou, Jesus Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Bryan Gil, Oliver Torres, Youssef En-Nesyri.
M.Ö.   Türk takımlarının bu zamana kadar Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynadığı maçlarda Sevilla'ya karşı galibiyeti bulunmazken, burada oynanan 5 karşılaşmada İspanyol takımının 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.
M.Ö.   Sevilla'nın bu sezon PSV Eindhoven ve Glasgow Rangers'a karşı evinde oynadığı maçlarda taraftar olayları çıkmıştı.
M.Ö.   Yaklaşık 3 bin sarı-lacivertli taraftarın geleceğini tahmin eden İspanya devletine bağlı Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleransızlık Komisyonu, Sevilla-Fenerbahçe maçını yüksek riskli ilan etti.
M.Ö.   Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 GOL atarken, 78 GOL yedi.
M.Ö.   Fenerbahçe rakip filelere 190 GOL gönderirken, kalesinde 169 GOL gördü.
M.Ö.   Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.
M.Ö.   Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak.
M.Ö.   Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 GOL gördü.
M.Ö.   İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
M.Ö.   Sevilla'da Marcao, Karim Rekik ve antrenmanlara yeni başlayan Löic Bade kadroda yer almadı.
M.Ö.   Fenerbahçe'de Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Ezgjan Alioski maç kadrosuna alınmayan isimler olarak dikkat çekti.
M.Ö.   Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi GOL Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
M.Ö.   Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
M.Ö.   İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Sevilla - Fenerbahçe maçını Exxen canlı yayınlayacak.
M.Ö.   UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya konuk oluyor. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart Perşembe günü 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
2008 YILINDA SEVİLLA'YI ELEMEYİ BAŞARDI

Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

FENERBAHÇE SAHA AVANTAJI İÇİN SAHADA

Sarı-lacivertli ekip, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberliten gelen 14 puanla lider bitirdi.

Grupta, 3 Kasım 2022'de 2-0 galip geldiği son Dinamo Kiev deplasmanından 4 ay sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkacak Fenerbahçe, mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla deplasmanından avantajlı skorla dönmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 16 Mart'ta yapılacak rövanş maçında da rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Sevilla karşısına sakatlığı devam eden Luas Peres'ten yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ise şans verilmesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivert formayı giyecek.

MUHTEMEL 11'LER

SEVİLLA: Bounou, Gudelj, Acuna, Koussai, Navas, Oliver Torres, Jordan, Rakitic, Suso, Bryan Gil, En-Nesyri


FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia

AVRUPA KUPALARINDA 253. MAÇ

İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 135. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 78 gol yedi.
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