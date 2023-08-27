Sevilla evinde Girona'ya mağlup oldu!

İspanya La Liga'nın 3.haftasında Girona deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
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Sevilla evinde Girona'ya mağlup oldu!
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27 Ağustos 2023 00:34
İspanya La Liga'nın 3.haftasında Girona deplasmanda Sevilla'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. 

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16.dakikada Yangel Herrera ve 56.dakikada Aleix Garcia kaydetti.

Sevilla'nın tek golü ise 45+2'de Gudelj'den geldi.

Sevilla 3.haftada puanla tanışamadı ve son sırada yer aldı.

Girona ise 7 puanla 2.sıraya yükseldi. 

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