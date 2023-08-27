Sevilla evinde Girona'ya mağlup oldu!

İspanya La Liga'nın 3.haftasında Girona deplasmanda Sevilla'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16.dakikada Yangel Herrera ve 56.dakikada Aleix Garcia kaydetti.
Sevilla'nın tek golü ise 45+2'de Gudelj'den geldi.
Sevilla 3.haftada puanla tanışamadı ve son sırada yer aldı.
Girona ise 7 puanla 2.sıraya yükseldi.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16.dakikada Yangel Herrera ve 56.dakikada Aleix Garcia kaydetti.
Sevilla'nın tek golü ise 45+2'de Gudelj'den geldi.
Sevilla 3.haftada puanla tanışamadı ve son sırada yer aldı.
Girona ise 7 puanla 2.sıraya yükseldi.