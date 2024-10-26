Sevilla, deplasmanda 2 golle kazandı

İspanya La Liga 11. hafta maçında Sevilla, deplasmanda Espanyol'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Sevilla, deplasmanda 2 golle kazandı
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26 Ekim 2024 00:02
İspanya La Liga 11. hafta maçında Espanyol, Sevilla ile karşı karşıya geldi. RCDE Stadyumu'nda oynanan maçı Sevilla 2-0 kazandı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren goller 20 ve 45. dakikalarda Dodi Lukebakio'dan geldi.

Bu galibiyetle birlikte Sevilla, puanını 15'e çıkartırken Espanyol 10 puanda kaldı.

Espanyol'da Naci Ünüvar, sakatlığı sebebiyle kadroya giremedi. 

Sevilla, bir sonraki maçında İspanya Kral Kupası'nda Las Rozas ile deplasmanda mücadele edecek.

Espanyol, ise kupada San Tirso deplasmanına gidecek.
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