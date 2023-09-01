Sevilla'dan Victor Nelsson için transfer teklifi!

Galatasaray Transfer Haberleri Son Dakika: Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson için Sevilla'dan resmi transfer teklifi geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sevilla'dan Victor Nelsson için transfer teklifi!
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01 Eylül 2023 10:41
Avrupa'da transferin son gününde Galatasaray'a Victgor Nelsson için flaş bir teklif geldiği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların Danimarkalı savunma oyuncu Victor Nelsson'un transferi için Sevilla, Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Daha önce Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla, bu kez 24 yaşındaki Nelsson için resmi teklifini iletti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Sevilla, Galatasaray'a Victor Nelsson'u kiralamak için teklif yaptı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu teklifi geri çevirdi.

Öte yandan haberin devamında Sevilla'nın transferin son gününde bir kez daha Galatasaray'a teklif yapabileceği vurgulanırken, sarı-kırmızılıların bu ayrılığa izin verme ihtimalinin olmadığı belirtildi.

Galatasaray savunmasının önemli ismi Victor Nelsson, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 7 resmi maçta da 90 dakika görev yaptı.

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