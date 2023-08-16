Sevilla'dan Uğurcan Çakır hamlesi!

Trabzonspor'da milli oyuncu Uğurcan Çakır için flaş bir haber gündeme geldi.Sabah'ta yer alan habere göre; Sevilla, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çaldı.Fransa'nın Nantes kulübünün yaptığı resmi tekliften sonra İspanyol kulübü Sevilla, Uğurcan Çakır için kulübe ilgi kağıdı gönderdi.Sevilla'nın kendi kalecisi Bono'yu Suudi Arabistan'a satmak üzere olduğu için kaleci arayışlarını sürdürüyor.27 yaşındaki kaleci, Trabzonspor ile bu zamana dek 204 resmi maçta forma giydi. Uğurcan Çakır, söz konusu maçlarda 240 gol yerken, 59 maçta kalesini gole kapattı.