Sevilla'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon çok iyi bir performans gösteren İrfan Can Kahveci'ye Sevilla resmen talip oldu.
İspanyollar, tecrübeli futbolcuyu isterken sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki sıkıntısını göz önüne alarak santrfor teklif etti.
İRFAN VE 10 MİLYON EURO
Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi, İrfan Can Kahveci'ye karşılık öneren Sevilla yetkilileri, üzerine de 10 milyon Euro talep etti.
Yönetim düşünmek için süre isterken teknik direkör Jose Mourinho'nun 1.92'lik Faslı golcüye sıcak baktığı öğrenildi.
OYUNCULARIN PERFORMANSLARI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci, 18 gol attı ve 12 asist yaptı.
Sevilla'da geçtiğimiz sezon 41 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri 20 gol attı ve 3 asist yaptı.
İspanyollar, tecrübeli futbolcuyu isterken sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki sıkıntısını göz önüne alarak santrfor teklif etti.
İRFAN VE 10 MİLYON EURO
Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi, İrfan Can Kahveci'ye karşılık öneren Sevilla yetkilileri, üzerine de 10 milyon Euro talep etti.
Yönetim düşünmek için süre isterken teknik direkör Jose Mourinho'nun 1.92'lik Faslı golcüye sıcak baktığı öğrenildi.
OYUNCULARIN PERFORMANSLARI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci, 18 gol attı ve 12 asist yaptı.
Sevilla'da geçtiğimiz sezon 41 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri 20 gol attı ve 3 asist yaptı.