Sevilla'da Sampaoli dönemi

LİGDE ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da yeni teknik direktör Jorge Sampaoli oldu.Endülüs ekibinden yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da takımı çalıştıran Sampaoli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 4-1'lik Borussia Dortmund mağlubiyeti sonrası Julen Lopetegui ile yollarını ayırmıştı.İspanya Ligi'ne bu sezon oldukça kötü bir başlangıç yapan Sevilla, oynadığı 7 maçta sadece bir galibiyet alabildi.