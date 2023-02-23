Sevilla'da Marcao, geri dönüşe hazırlanıyor

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ve şanssız bir sakatlık geçiren Marcao'nun son durumu belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sevilla'da Marcao, geri dönüşe hazırlanıyor
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23 Şubat 2023 16:28
Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marcao'dan haber var...

Hamstring sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Marcao'nun son durumu belli oldu.

GERİ DÖNÜŞE HAZIRLANIYOR

26 yaşındaki stoperin, geri dönüş için hazırlandığı öğrenildi. İspanya basınındaki habere göre; Brezilyalı'nın yaklaşık iki hafta içinde kademeli olarak diğer takım arkadaşlarına katılacağı öğrenildi. Deneyimli stoperin tıbbi ve fizik tedavi aşamasını atlattığı, sadece antrenman hızını artırması gerektiği ve takım arkadaşlarıyla birlikte idmanlara yeniden katılacağı belirtildi.

SADECE 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

Sezon başında 15 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, bu sezon Sevilla formasıyla yalnızca 7 maçta forma giyebildi. 








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