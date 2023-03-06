Sevilla'da Fenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Sevilla'da Atletico Madrid karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası kulüp karıştı.



Endülüs merkezli Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; cumartesi akşamı alınan tarihi hezimet sonrası kulüp binasında olağanüstü bir toplantı yapıldı. Toplantıya takım kaptanları Ivan Rakitic ve Jesus Navas ile birlikte kulüp başkanı Jose Castro Carmona, sportif direktör Monchi ve teknik direktör Jorge Sampaoli katıldı.



Rakitic ve Navas'ın Sampaoli'nin davranışları ve taktikleriyle birlikte Carmona ve Monchi'ye rapor verdikleri, takım içindeki durumu aktardıkları belirtildi. Daha sonra Sampaoli'nin toplantıya katıldığı ve raporunu verdiği kaydedildi.



TAZMİNATI DÜŞÜNDÜRÜYOR



Sevilla yönetiminin, bir B Planı hazırlığında olduğu ancak Sampaoli ile 2024'e kadar imzalanan sözleşme nedeniyle 6 milyon euro'luk tazminatın düşündürdüğü kaydedildi.



CAPARROS SESLERİ YÜKSELİYOR



Endülüs kulübünün yönetim kurulunda, Sampaoli ile yolların ayrılması durumunda Joaquin Caparros'un göreve getirilmesinin seslendirildiği de belirtildi.





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