Sevilla, Betis maçında gol sesi çıkmadı!

LaLiga 35. hafta maçında Sevilla, sahasında Real Betis ile karşılaştı.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.



Real Betis'te Miranda 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Her iki takım da ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Bu sonuçla Real Betis, puanını 56 yaptı ve Avrupa Ligi'ne gitmek adına önemli bir hamle yaptı. Sevilla ise 48 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Sevilla, Elche deplasmanına gidecek. Betis ise Getafe'yi ağırlayacak.



