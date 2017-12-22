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Sevilla, Berizzo ile yollarını ayırdı! Luis Enrique...

Sevilla, teknik direktörü Eduardo Berizzo'nun görevine son verdiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sevilla, Berizzo ile yollarını ayırdı! Luis Enrique...
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22 Aralık 2017 23:02
La Liga ekiplerinden Sevilla, teknik direktör Eduardo  Berizzo ile yollarını ayırdı.

Sevilla'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Berizzo'un görevine takımın kötü gidişatı sebebiyle son verildiği belirtildi.

Noel tatili sonrasında yeni teknik direktör konusunda açıklamanın yapılacağı vurgulandı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique ile Sevilla görüşmelere başladı.

La Liga'da 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Sevilla, 29 puanla 5. sırada bulunuyor.

 

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