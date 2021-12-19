İspanya La Liga'nın 18. haftasında Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla 2-1 kazandı.



Ivan Rakitic, 7. dakikada La Liga'da sezonun en güzel gollerinden birini atarak Sevilla'yı öne geçirdi. Yaklaşık 25 metreden ayağının dışıyla şutunu çeken Hırvat yıldızı, '90'dan topu ağlara gönderdi.



Atletico Madrid, 33. dakikada Felipe ile eşitlik golünü kaydetti.



Lucas Ocampos, 88. dakikada Sevilla'ya galibiyeti getiren golü attı.



Atletico Madrid'e karşı üst üste 2. maçını kazanan Sevilla, puanını 37'ye yükseltti ve Real Madrid ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Atletico Madrid, Real Madrid'in 13 puan gerisine düştü.



Sevilla, gelecek hafta Barcelona'yı ağırlayacak. Atletico Madrid ise Granada deplasmanına gidecek.





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