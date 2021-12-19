Sevilla, Atletico Madrid'i yarışın dışına itti!

Sevilla, Atletico Madrid'i Ramon Sanchez Pizjuan'da 2-1 mağlup etti. Üst üste 3. maçını kaybeden Atletico, lider Real Madrid'in 13 puan gerisine düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sevilla, Atletico Madrid'i yarışın dışına itti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2021 01:00
İspanya La Liga'nın 18. haftasında Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla 2-1 kazandı.

Ivan Rakitic, 7. dakikada La Liga'da sezonun en güzel gollerinden birini atarak Sevilla'yı öne geçirdi. Yaklaşık 25 metreden ayağının dışıyla şutunu çeken Hırvat yıldızı, '90'dan topu ağlara gönderdi.

Atletico Madrid, 33. dakikada Felipe ile eşitlik golünü kaydetti.

Lucas Ocampos, 88. dakikada Sevilla'ya galibiyeti getiren golü attı.

Atletico Madrid'e karşı üst üste 2. maçını kazanan Sevilla, puanını 37'ye yükseltti ve Real Madrid ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Atletico Madrid, Real Madrid'in 13 puan gerisine düştü.

Sevilla, gelecek hafta Barcelona'yı ağırlayacak. Atletico Madrid ise Granada deplasmanına gidecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.