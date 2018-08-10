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"Sevilla, Andre Silva transferini bitirdi"

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Andre Silva'nın Sevilla'ya transferinin an meselesi olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Sevilla, Andre Silva transferini bitirdi'
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10 Ağustos 2018 00:41
Galatasaray'ın forvet bölgesinde düşündüğü ilk isim olan Andre Silva, La Liga'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Sevilla, Andre Silva transferi konusunda Milan ile anlaştı.

20 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Haberde; La Liga ekibinin, Silva için Milan'a 20 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Sevilla'nın, Ante Rebic, Michy Batshuayi ve Vincent Aboubakar gibi isimlerin içinde Andre Silva'yı seçtiği kaydedildi.

Porto'dan geçen sezon başında Milan'a transfer olan 22 yaşındaki forvet, Serie A ekibinin formasıyla 40 maçta 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

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