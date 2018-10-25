  •  
    F.Bahçe'de şaşırtan bir karar: Dışarıda kaldı!..
  •  
    Beşiktaş - Genk maçı hangi kanalda canlı?
  •  
    "Selçuk İnan korkunç, inanılmaz bir şey bu.."
  •  
    FM19 da işaretini verdi; "Ozan damga vuracak"
  •  
    "Galatasaray, Schalke'yi Almanya'da yener"

Sevilla-Akhisarspor! İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden yeşil-siyahlı ekip Sevilla'ya konuk olacak

Kaynak: Sporx.com ve AA
Sevilla-Akhisarspor! İlk 11'ler belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2018 09:00
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda İspanya ekibi Sevilla ile karşılaşacak.

Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta İskoç hakem Kevin Clancy düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi iki ekibin de 11'leri belli oldu...

SEVILLA: Vaclik, Sergi Gomez, Carriço, Mercado, Aleix Vidal, Vazquez, Mesa, Navas, Sarabia, Promes, Muriel

AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Caner, Dany, Kadir, Aykut, Sissoko, Josue, Regattin, Güray, Seleznyov


Sevilla - Akhisarspor maçında +7 seçeneğinin oranında büyük düşüş yaşandı! İspanya'daki maçtan önce 3,5 Üst oranında da düşüş var! Bu maçın oranlarını görmek ve karşılaşmayı kuponlarınıza eklemek için TIKLAYIN...




MUHTEMEL 11'LER

Sevilla

Vaclik
Gomez
Kjaer
Carrico
Navas
Sarabia
Vazquez
Arana
Banega
Yedder
Silva

Akhisarspor

Fatih
Lopez
Mustafa
Caner
Kadir
Aykut
Sissoko
Josue
Barbosa
Güray
Seleznov

Grupta ilk olarak Akhisar'da Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ikinci müsabakada ise Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenildi.

Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçtikten sonra Krasnodar'a 2-1 yenilmişti.

Kart cezalısı Mustafa Yumlu'nun yarın forma giyemeyeceği yeşil-siyahlı ekipte Bilal Kısa, Elvis Manu, Serginho ve Avdija Vrsajevic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Akhisarsporlu futbolculardan Yevgen Seleznov, 2015'te UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Dnipro formasıyla Sevilla'ya karşı mücadele etmişti.

Sevilla'nın kadrosunda daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer de bulunuyor.

Grupta diğer maçta Standard Liege ile Krasnodar, Belçika'da karşılaşacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için