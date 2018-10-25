Sevilla Akhisarspor canlı hangi kanalda saat kaçta?





A GRUBU: Leverkusen, Ludogorets, Zürih, AEK Larnaca

B GRUBU: Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg

C GRUBU: Zenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prag

D GRUBU: Anderlecht, FENERBAHÇE, Dinamo Zagreb, Trnava

E GRUBU: Arsenal, Sporting, Karabağ, Vorskla

F GRUBU: Olympiakos, AC Milan, Real Betis, Dudalenge

G GRUBU: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Rangers

H GRUBU:Lazio, Marsilya, Frankfurt, Limassol

I GRUBU: BEŞİKTAŞ, Genk, Malmö, Sarpsborg

J GRUBU: Sevilla, Krasnodar, Standart Liege, AKHİSAR

K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

L GRUBU: Chelsea, PAOK, BATE, Vidieton



AKHİSARSPOR, KRASNODAR MAÇI İLE BAŞLIYOR



UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Rusya'dan Krasnodar ve Belçika'dan Standard Liege ile eşleşen Akhisarspor, ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü evinde Krasnodar'la oynadı.



Grupta ikinci maçta 4 Ekim'de Belçika'da Standard Liege'e konuk olacak yeşil-siyahlılar, 25 Ekim'de yine deplasmandaki Sevilla maçıyla ilk etabı tamamlayacak. Akhisarspor, dev rakibi Sevilla'yı 8 Kasım'da evinde ağırlayacak.



Bu mücadelenin ardından 29 Kasım'da Krasnodar deplasmanına çıkıcak temsilcimiz, grup maçlarını 13 Aralık'ta iç sahadaki Standard Liege randevusuyla bitirecek.



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ



UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşen Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki fikstürü belli oldu.



Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 20 Eylül'de deplasmanda Dinamo Zagreb'e mağlup Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim'de Spartak Trnava'yı ağırlayacak. 25 Ekim'de Anderlecht ike deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, 8 Kasım'da sahasında Belçika temsilcisini ağırlayacak. 29 Kasım'da sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek olan Fenerbahçe, grup etabını 13 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçıyla tamamlayacak.



BEŞİKTAŞ'IN DA FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU



UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın I Grubu'ndaki fikstürü belli oldu.



"Kupa 2"deki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü sahasında Sarpsborg takımıyla yapacak siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında 13 Aralık Perşembe günü sahasında Malmö'yü ağırlayacak.



I Grubu'nun maç programı şöyle:



4 Ekim Perşembe: Malmö-Beşiktaş, Sarpsborg-Genk



25 Ekim Perşembe: Sarpsborg- Malmö, Beşiktaş-Genk



8 Kasım Perşembe: Malmö-Sarpsborg, Genk-Beşiktaş



29 Kasım Perşembe: Sarpsborg-Beşiktaş, Malmö-Genk



13 Aralık Perşembe: Beşiktaş-Malmö, Genk-Sarpsborg

Grup maçları 20 Eylül'de başladı ve 13 Aralık'ta sona erecek. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019'da Azerbaycan'ın Başkent'i Bakü'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.Leverkusen, Ludogorets, Zürih, AEK LarnacaSalzburg, Celtic, Leipzig, RosenborgZenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia PragAnderlecht,Dinamo Zagreb, TrnavaArsenal, Sporting, Karabağ, VorsklaOlympiakos, AC Milan, Real Betis, DudalengeVillarreal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Rangers:Lazio, Marsilya, Frankfurt, LimassolGenk, Malmö, SarpsborgSevilla, Krasnodar, Standart Liege,: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec: Chelsea, PAOK, BATE, VidietonUEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Rusya'dan Krasnodar ve Belçika'dan Standard Liege ile eşleşen Akhisarspor, ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü evinde Krasnodar'la oynadı.Grupta ikinci maçta 4 Ekim'de Belçika'da Standard Liege'e konuk olacak yeşil-siyahlılar, 25 Ekim'de yine deplasmandaki Sevilla maçıyla ilk etabı tamamlayacak. Akhisarspor, dev rakibi Sevilla'yı 8 Kasım'da evinde ağırlayacak.Bu mücadelenin ardından 29 Kasım'da Krasnodar deplasmanına çıkıcak temsilcimiz, grup maçlarını 13 Aralık'ta iç sahadaki Standard Liege randevusuyla bitirecek.UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşen Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki fikstürü belli oldu.Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 20 Eylül'de deplasmanda Dinamo Zagreb'e mağlup Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim'de Spartak Trnava'yı ağırlayacak. 25 Ekim'de Anderlecht ike deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, 8 Kasım'da sahasında Belçika temsilcisini ağırlayacak. 29 Kasım'da sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek olan Fenerbahçe, grup etabını 13 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçıyla tamamlayacak.UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın I Grubu'ndaki fikstürü belli oldu."Kupa 2"deki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü sahasında Sarpsborg takımıyla yapacak siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında 13 Aralık Perşembe günü sahasında Malmö'yü ağırlayacak.I Grubu'nun maç programı şöyle:4 Ekim Perşembe: Malmö-Beşiktaş, Sarpsborg-Genk25 Ekim Perşembe: Sarpsborg- Malmö, Beşiktaş-Genk8 Kasım Perşembe: Malmö-Sarpsborg, Genk-Beşiktaş29 Kasım Perşembe: Sarpsborg-Beşiktaş, Malmö-Genk13 Aralık Perşembe: Beşiktaş-Malmö, Genk-Sarpsborg

Sevilla-Akhisarspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Sevilla-Akhisarspor karşı karşıya gelecek.Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Grubun üçüncü haftasında oynanacak Sevilla-Akhisarspor maçı naklen yayınlanacak.25 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak maçın yayıncısıoldu.Sevilla-Akhisarspor maçı 25 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak."Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları beIN SPORTS tarafından naklen yayınlanacak.Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, temsilcilerimizin maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta heyecanını, ek bir ücret ödemeden doyasıya yaşayabilecek.UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı, temsilcilerimiz Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarıyla birlikte, bu akşam saat 19.55'ten itibaren beIN SPORTS'ta yaşanacak.Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, bu akşam beIN SPORTS kanallarında yayınlanacak tüm müsabakaları ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunmayan Digiturk üyeleri ise bu paketlere üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.Konuya ilişkin resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız."