Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna katmak istediği Porto'nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'a İspanya'dan teklif geldi.
İspanyol basınının iddiasına göre La Liga takımlarından Sevilla, Aboubakar için Porto'ya 15 milyon Euro teklif etti.
SERBEST KALMA MADDESİ 50 MİLYON
Aboubakar, geçtiğimiz sezon Porto ile sözleşmesini uzatmış ve serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olmuştu. Portekiz basını da Porto'nun Aboubakar'ı 50 milyon Euro'dan aşağı bir miktara satmak istemediğini belirtmişti.
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İspanyol basınının iddiasına göre La Liga takımlarından Sevilla, Aboubakar için Porto'ya 15 milyon Euro teklif etti.
SERBEST KALMA MADDESİ 50 MİLYON
Aboubakar, geçtiğimiz sezon Porto ile sözleşmesini uzatmış ve serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olmuştu. Portekiz basını da Porto'nun Aboubakar'ı 50 milyon Euro'dan aşağı bir miktara satmak istemediğini belirtmişti.
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