'ın tekrar kadrosuna katmak istediği Porto'nun Kamerunlu golcüsü'a İspanya'dan teklif geldi.İspanyol basınının iddiasına göre La Liga takımlarından Sevilla, Aboubakar için Porto'yateklif etti.Aboubakar, geçtiğimiz sezon Porto ile sözleşmesini uzatmış ve serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olmuştu. Portekiz basını da Porto'nun Aboubakar'ı 50 milyon Euro'dan aşağı bir miktara satmak istemediğini belirtmişti.