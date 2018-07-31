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Sevilla, Aboubakar için teklifini arttırdı!

La Liga ekiplerinden Sevilla, Vincent Aboubakar için yaptığı teklifi yükseltti ve beklemeye geçti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sevilla, Aboubakar için teklifini arttırdı!
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31 Temmuz 2018 16:49
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Beşiktaş'ın tekrar kadroya katmak istediği Vincent Aboubakar için ikinci teklifini Porto'ya iletti.

Portekiz basınına göre Sevilla, ilk yaptığı 15 milyon euroluk teklifini yükseltti ve Porto'ya 20 milyon euro teklifte bulundu.

SEVILLA'DAN SON TEKLİF

26 yaşındaki Kamerunlu forvet için son teklifini yapan Sevilla'nın transfer için beklemeye geçtiği belirtildi.

Geçen sezon Porto formasıyla 24 gol atan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde 50 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor.

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