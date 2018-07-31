Sevilla, Aboubakar için teklifini arttırdı!

İspanya La Liga ekiplerinden, Beşiktaş'ın tekrar kadroya katmak istediğiiçin ikinci teklifini'ya iletti.Portekiz basınına göre Sevilla, ilk yaptığı 15 milyon euroluk teklifini yükseltti ve Porto'yateklifte bulundu.26 yaşındaki Kamerunlu forvet için son teklifini yapan Sevilla'nın transfer için beklemeye geçtiği belirtildi.Geçen sezon Porto formasıyla 24 gol atan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde 50 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor.