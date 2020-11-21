Sevilla, 5 dakikada Celta Vigo'yu yıktı!

İspanya La Liga'da 10. hafta karşılaşmasında Sevilla, Celta Vigo'yu konuk etti.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Sevilla'nın gollerini 5. dakikada Kounde, 45+3. dakikada En Nesyri, 85. dakikada Escudero ve 87. dakikada El Haddadi kaydetti. Konuk ekip Celta Vigo'nun gollerini ise 10. dakikada Iago Aspas ve 36. dakikada Nolito attı.



Celta Vigo'da milli futbolcularımızdan Okay Yokuşlu, 68. dakikada oyuna dahil olurken sakatlığı bulunan Emre Mor kadroda yer almadı.



3 maçlık mağlubiyet serisini geçen hafta sonlandıran ve üst üste 2. galibiyetini alan Sevilla, 13 puana yükseldi ve 7. sırada yer aldı. 8 maçtır galibiyet alamayan Celta Vigo ise 7 puanla 19. sırada yer buldu.



Sevilla, gelecek hafta Huesca deplasmanına konuk olacak. Celta Vigo ise Granada'yı ağırlayacak.



